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Bettomax Kupası'nı kazanan teknik direktör Cezayir, Liberya'da şampiyonluk hedefliyor

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Bettomax Kupası'nı kazanan teknik direktör Cezayir, Liberya'da şampiyonluk hedefliyor
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Manisa Kırkağaçlı teknik direktör İbrahim Cezayir, Liberya Süper Ligi'nde mücadele eden Bea Mountain FC'de bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Sezona Bettomax Kupası'nı kazanarak başlayan Cezayir, geçen sezon ligi şampiyonun 4 puan gerisinde tamamlamıştı.

TÜRKİYE'de yıllarca 2'nci Lig ve 3'üncü Lig kulüplerini çalıştıran Manisa Kırkağaçlı Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Liberya Süper Ligi'nde mücadele eden Bea Mountain FC'de şampiyonluk kovalıyor. İbrahim Cezayir, yaklaşık iki yıldır Batı Afrika ülkesi Liberya'da futbol kariyerini sürdürüyor. Liberya Süper Ligi ekiplerinden Bea Mountain FC'nin teknik direktörlüğünü yapan Cezayir, liglere verilen ara nedeniyle memleketi Kırkağaç'a geldi. Bir haftalık izin sürecini ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmek üzere Kırkağaç'a gelen İbrahim Cezayir, bu ziyaret kapsamında Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette Liberya'daki çalışmaları hakkında bilgi veren Cezayir, yeni sezon hazırlıklarını, takımın elde ettiği başarıları ve şampiyonluk hedeflerini anlattı. Bea Mountain FC ile başarılı bir sezon başlangıcı yapan İbrahim Cezayir, bu sezon başında Bettomax Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonun yalnızca 4 puan gerisinde tamamlayan tecrübeli teknik adam, bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Başarının bireysel değil, takım olarak ortaya konulan emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Cezayir, elde ettikleri başarıda teknik ekibin, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının büyük payı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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