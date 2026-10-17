Uğur Bayil, 900'ü aşan üyeli TOÇ Bir-Sen Manisa Şubesinde yeniden başkan seçildi

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Memur-Sen'e bağlı TOÇ Bir-Sen Manisa Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Uğur Bayil yeniden seçildi. Manisa'da üye sayılarının 900'ü aştığını açıklayan Bayil, önümüzdeki dönemde iki şubeli yapılanmayı hedeflediklerini söyledi.

Memur-Sen'e bağlı Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir-Sen) Manisa Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Uğur Bayil, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Bayil, yeni dönemde üye sayısını artırmayı ve sendikal hizmetleri daha geniş bir alana ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Manisa TKDK İl Koordinatörü Murat Akın, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav ve Memur-Sen'e bağlı şube başkanları katıldı. Divan başkanlığını Hilmi Yoldaş'ın yaptığı genel kurulda, Genç Memur-Sen Manisa Şube Başkanı Abdullah Sait Güneş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Genel kurulda konuşan TOÇ Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Uğur Bayil, katılımcılara teşekkür ederek sendikanın geçmişten bugüne uzanan mücadelesinde emeği geçenleri andı.

Bayil, "Bizi biz yapan, bu yürüyüşü sıradan bir menfaat arayışından ayırıp soylu bir mücadeleye dönüştüren, en büyük değer vefadır. Köklerini unutan bir ağacın meyvesi olmayacağı gibi, geçmişine vefa göstermeyen bir teşkilatın da yarınlara bırakacağı bir mirası olamaz" dedi.

Sendikanın başarısında yönetim kurulu üyelerinin, iş yeri temsilcilerinin ve teşkilat mensuplarının büyük emeği olduğunu vurgulayan Bayil, dört yıllık görev süresince katkı sunan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bayil, TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ve yönetimi ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon yönetimine de desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

TOÇ Bir-Sen'in 2001 yılından bu yana tarım ve ormancılık hizmet kolunda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Bayil, sendikanın kamu çalışanlarının haklarının geliştirilmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Bayil, "Bugün Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda gururla ifade ediyoruz ki 100'ün üzerinde kazanımın altında TOÇ Bir-Sen'in alın teri, TOÇ Bir-Sen'in imzası vardır. Koruyucu giyim malzemesinden yangın tazminatına, kontrol hizmetleri ilave ödemesinden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar kamu görevlilerimizin hayatına dokunan her güzellikte bu teşkilatın mücadelesi vardır" diye konuştu.

Manisa'da üye sayısını 900'ün üzerine taşıdıklarını belirten Bayil, bu başarının tüm teşkilatın ortak emeği olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemde iki şubeli yapılanma hedefi

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de açıklayan Bayil, Manisa'daki teşkilat yapısını güçlendirmek ve üyelere daha hızlı hizmet sunmak amacıyla iki şubeli yapılanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bayil, "Büyüyen teşkilat yapımız, genişleyen coğrafyamız ve 900'ü aşan üye gücümüzle önümüzdeki dönemde gerekli kurumsal değerlendirmeler ve yetkili organlarımızın kararları doğrultusunda iki şubeli bir TOÇ Bir-Sen yapılanmasını öngörüyor ve hedefliyoruz. Bu hedef, makamları çoğaltma sevdası değil, hizmeti üyenin ayağına daha hızlı götürme sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

İki şubeli yapılanma hedefinin hayata geçirilmesi için genel merkez ve Memur-Sen nezdinde girişimlerini sürdüreceklerini belirten Bayil, çalışanların haklarını korumak ve sendikal hizmetleri geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Genel kurulda yeniden başkan seçilen Uğur Bayil'in yönetim kurulunda Berk Omaylar, İlker Birinci, Yavuz Serttuna, Hamza Alçiçek, Tarık Memiş ve Yusuf Mert yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı