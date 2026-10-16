AK Parti Selendi’de Şafak Aydoğuş dönemi sona erdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. 5 Ekim 2024 tarihinde ilçe başkanlığı görevini devralan Aydoğuş, ayrılık kararını Genel Merkezin takdiri doğrultusunda aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görev süresi boyunca Selendi'ye ve partisine hizmet etmek için gayret gösterdiğini ifade eden Aydoğuş, görev sürecindeki eksiklikleri özeleştiri vesilesi olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Teşkilatçılığın vefa, sadakat ve fedakarlığın yanı sıra gerektiğinde görevi vakar içinde devretmeyi de gerektirdiğini vurgulayan Aydoğuş, açıklamasında, "Bizler şahsi hesapların değil, büyük bir davanın mensuplarıyız. Görevler değişebilir, isimler değişebilir; ancak davamıza olan bağlılığımız ve milletimize hizmet etme irademiz değişmez. Genel Merkezimizin kararına saygımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Selendi için sorumluluk taşımaya devam edeceğim"

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, kadın ve gençlik kollarına, mahalle başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve kendisine destek veren Selendililere teşekkür eden Aydoğuş, Selendi'nin kendisi için yalnızca bir görev yeri olmadığını, doğup büyüdüğü ve geleceği için sorumluluk hissettiği memleketi olduğunu belirtti.

Görevinden ayrılmasının ardından da ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade eden Aydoğuş, "Bundan sonra da Selendi'mizin kalkınması, hemşehrilerimizin refahı ve ilçemizin geleceği için üzerime düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğim. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan makamda bulunmak değil, nerede olursak olalım milletimize faydalı olabilmektir" dedi.

Açıklamasını birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak tamamlayan Aydoğuş'un ardından AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı görevine kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı