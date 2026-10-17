Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Manisa Akhisar'da gıda işletmesindeki yük asansörü düşünce bir işçi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde bir gıda işletmesinde çalışan 49 yaşındaki işçinin bulunduğu yük asansörünün halatları koptu ve asansör zemine düştü. Ağır yaralanan işçi özel hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Süleymanlı Mahallesi'nde bir gıda işletmesinde çalışan Semanur Küçük'ün (49) içerisinde bulunduğu asansörün halatları koptu.

Küçük, asansörün zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu

Gelin ve damat tarafı birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engellenen bahis sitelerini adına harf ekleyip yeniden açtılar! 8 ilde operasyon, 1,5 milyar liralık işlem

Yasaklı siteye harf ekleyip açtılar! Hesaplarda 1,5 milyar lira
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür

Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Bundan geri dönüş olmayacak...
Muğla'da annesinin kullandığı otomobil istinat duvarından düştü! 2 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

Annesinin kullandığı otomobil duvardan düştü! Minik Defne öldü
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İşte sonucu merak edilen maçın 11'leri
Bakan Bolat İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladı

Selden etkilenen İstanbul esnafına destek paketi

İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı

Ülke yangın yeri! Protestolar çığırından çıktı