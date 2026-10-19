Eski milletvekili Hasan Gülay'ın TBMM'deki törene Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu katıldı

ANKARA'da hayatını kaybeden Doğru Yol Partisi 20 ve 21'inci Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay (80) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Gülay için düzenlenen törene Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkan vekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Törene ilk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Ardından gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra Özgür Özel ile tokalaştı. Gülay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Gülay'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasından sonra dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Gülay'ın cenazesi Kurşunlu Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HASAN GÜLAY

Hasan Gülay 1946 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimi tamamlamasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ardından mühendis ve idareci olarak çalışan Gülay, 1995 seçimlerinde DYP'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Ardından yapılan seçimlerde bir kez daha Manisa'dan milletvekili seçilen Gülay, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı