Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

MC Sistem Yozgat GSK, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 41-37 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 41-37 mağlup etti. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'nin 7. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 41-37 muğlup etti.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 19-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarının ardından MC Sistem Yozgat GSK, sahadan 41-37 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi
Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi

Paris’te çatışmalar sürerken Macron çifti konserde görüntülendi
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

108 bini bırakıp kayboldu! Bıraktığı not mahalleyi harekete geçirdi
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi