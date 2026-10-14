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Manisa Kula'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 5 kişi yaralandı

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Manisa Kula'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 5 kişi yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır beş kişi yaralandı. Köprü çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir istikametine giden Sadık G. (76) yönetimindeki 35 DD 2583 plakalı hafif ticari araç, ulaşımın köprü çalışması nedeniyle tek şeritten sağlandığı Selendi Kavşağı yakınlarında Mustafa A. (65) idaresindeki 43 FN 275 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen Erhan Ç'nin kullandığı 09 AHV 133 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sadık G. ile araçtaki eşi Cemile G. ve Selfinaz Ş. (49) ile kamyonetin sürücüsü Erhan Ç. ve araçtaki Ramazan Ç. (38) yaralandı.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemile G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışına açıldı.

Kaynak: AA
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