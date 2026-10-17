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Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı, kalınlık 5 santimetreyi aştı

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Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyazladı. Demirci'de 1650 rakımlı Büyük Yayla'da kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken Alaşehir Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu.

İlçe merkezinde sağanak ve soğuk havanın hakim olduğu Demirci'de yağmur, 1650 rakımlı Büyük Yayla mevkisinde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının kısa sürede 5 santimetreyi aştığı yaylada hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü.

Alaşehir ilçesinde ise saat 16.00 sıralarında Horzum Alakaya Mahallesi'ndeki yaylalarda kar yağışı başladı. Bölgeyi beyaza bürüyen yağışın ardından Alaşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yolların açık tutulması ve buzlanma riskine karşı çalışma başlattı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışına karşı önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Kaynak: AA
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