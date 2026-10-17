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Manisa Akhisar'da ev yangınında yalnız yaşayan 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Manisa Akhisar'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki kişinin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında sağlık görevlileri 85 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde çıkan yangında 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Pekmezci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Otar'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürülürken sağlık görevlileri Mehmet Otar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otar'ın cenazesi, işlemlerin ardından Akhisar Kirazoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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