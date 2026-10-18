Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Manisa FK, 8 maçlık galibiyet hasretini bitirmek için yarın Muğlaspor'u ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, 8 maçlık galibiyet hasretini bitirmek için yarın Muğlaspor'u ağırlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de Manisa FK, galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Esenler Erokspor beraberliğinin ardından yarın Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Muğlaspor'u konuk edecek. Saat 17.00'deki maçta Muğlaspor'da Jurgen Çelhaka ve Yasin Uzunoğlu sarı kart cezaları nedeniyle oynayamayacak.

1'NCİ Lig'de son olarak evinde Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü yarın, Bursaspor'a kaybedip yenilmezlik serisi sona eren Muğlaspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 17.00'de başlayacak maçta Ayberk Demirbaş düdük çalacak.

Konuk Muğlaspor'da Arnavut orta saha oyuncusu Jurgen Çelhaka ve golcü Yasin Uzunoğlu sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Manisa FK oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde edip 10 puan topladı. Bu sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi'den sürece dair net mesaj: Ne pazarlık ne taviz var

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Çiftçi'den net cevap
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Ülke kaosa sürükleniyor! Gelen uyarı ateşe benzin dökecek cinsten
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi
Kayseri'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuk odasına girdi! Akülü arabaya isabet etti

Kurşun çocuk odasının camından girdi! İsabet ettiği yere bakın
İlyas Yalçıntaş hakkında 'uyuşturucu' iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi

İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! İşte istenen ceza