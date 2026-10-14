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Beşiktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı

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Beşiktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı
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Sultanlar Ligi 3'üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Muradiye Spor Salonu'nda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş ilk galibiyetini alırken, Manisa temsilcisi ikinci yenilgisini yaşadı.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor, 3'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 26-24, 15-25, 22-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş ilk galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi ikinci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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