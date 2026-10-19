Manisa Kula'daki Sandal Divlit Volkanı'nın üzerini saran sis dronla görüntülendi

Manisa Kula'daki Sandal Divlit Volkanı'nın üzerini saran sis dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Kula ilçesindeki Sandal Divlit Volkanı, üzerini saran sisle görüntülendi. Volkan eteklerini örten sis koninin üzerini sardı; Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden Sandal Volkan konisi dronla havadan görüntülendi.
Manisa'nın Kula ilçesindeki Sandal Divlit Volkanı, üzerini saran sisle görüntülendi.
Ege Bölgesi'nin doğudan batıya uzanan en büyük tektonik çukurlarından Gediz Oluğu üzerinde yer alan volkan çevresinde sis oluştu.
Volkan eteklerini örten sis, koninin üzerini sardı.
Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden Sandal Volkan konisi, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA