Otobüsün Mustafakemalpaşa molası kameraya yansıdı, kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsünün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mola verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaya karışan otobüste Mustafakemalpaşa'dan binen yolcuların da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden hareket eden ve Mustafakemalpaşa ilçesinden de yolcu aldığı öğrenilen tur otobüsü, yolculuk sırasında ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Sabah saat 08.20 sıralarında istasyonda mola veren otobüsteki yolcuların ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiği görüldü. Yaklaşık 7 dakika süren molanın ardından yolcular yeniden otobüse binerken, aracın istasyondan ayrılarak yoluna devam ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mustafakemalpaşa'dan da yolcu alan tur otobüsü, Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışarak kazaya karıştı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından otobüse Mustafakemalpaşa'dan kaç kişinin bindiği ve bu yolcuların sağlık durumlarının ne olduğu henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı