Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hasan Gülay'ın Meclis'teki cenaze törenine Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu da katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te düzenlenen cenaze törenine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende Gülay'ın öz geçmişi okundu, dua edildi; cenazesi bugün Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vefat eden 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Gülay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Gülay'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Gülay'ın cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1946 yılına Akhisar'da dünyaya gelen Hasan Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mühendis ve idareci olarak çeşitli firmalarda çalışan Gülay, 20. ve 21. Dönem'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kaynak: AA
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İstanbulluları kahreden bir haber daha! Cansız bedeni bulundu
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare! Yapılan yorumlar aynı
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı