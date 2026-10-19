Hasan Gülay'ın Meclis'teki cenaze törenine Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu da katıldı

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Vefat eden 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Gülay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Gülay'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Gülay'ın cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1946 yılına Akhisar'da dünyaya gelen Hasan Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mühendis ve idareci olarak çeşitli firmalarda çalışan Gülay, 20. ve 21. Dönem'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kaynak: AA