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Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçı 25-15, 25-20 ve 25-16'lık setlerle kazanan Göztepe Yuppo, 89 dakika süren karşılaşmadan galip ayrıldı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Arzu Uzatöz

Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel)

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Melis Demir, Sude Hacımustafaoğlu, Firdevs Kiremitçi, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Fatma Nur Yılmaz)

Setler: 25-15, 25-20, 25-16

Süre: 89 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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