Manisa Futbol Kulübü, Muğlaspor maçı hazırlıklarına 11. haftada başladı

Manisa Futbol Kulübü, Muğlaspor maçı hazırlıklarına 11. haftada başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sahasında oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sahasında oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK yarın yapacağı antrenmanla Muğlaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı