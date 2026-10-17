Manisa Alaşehir'de yüksek kesimler beyaza bürüdü, ekipler hazır bekletiliyor

Manisa Alaşehir'de yüksek kesimler beyaza bürüdü, ekipler hazır bekletiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir'de yüksek kesimlerdeki kar yağışı kısa süre etkili oldu ve yerini soğuk havaya bıraktı. İlçenin yüksek kesimlerinde olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı Alaşehir Belediyesi ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.
MANİSA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Alaşehir ilçesi Horzumalayaka Mahallesi'nin yaylalar mevkisinde başlayan kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının ardından olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı Alaşehir Belediyesi ekiplerinin yüksek kesimlerde hazır bekletildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı