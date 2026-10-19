Manisa FK Muğlaspor maçı hangi kanalda, Manisa FK Muğlaspor nereden CANLI izlenir?

Manisa FK Muğlaspor nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Mücadele ayrıca beIN Sports Max 1 üzerinden de ekranlara gelecek. TRT Spor hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

MANİSA FK MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Muğlaspor maçı, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yayıncı kuruluşları, karşılaşmayı hem şifresiz hem de şifreli platformlarda futbolseverlerle buluşturacak.

MANİSA FK MUĞLASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Manisa FK - Muğlaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor üzerinden izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. beIN Sports Max 1 yayını için ise beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor.

MANİSA FK MUĞLASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor'a Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Tivibu'da 85, Turkcell TV+'ta 70 ve Kablo TV'de 133. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. beIN Sports Max 1'e ise Digiturk'te 82. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

MANİSA FK MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Manisa FK - Muğlaspor maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

MANİSA FK MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Manisa'daki Mümin Özkasap Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi Manisa FK'nın taraftarlarının, tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

MANİSA FK VE MUĞLASPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

İki Ege takımı arasındaki mücadele, Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Manisa FK, taraftarı önünde alacağı galibiyetle ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedeflerken, Muğlaspor ise Manisa deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.