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Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu

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Şarkıcı Alişan, X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini görünce sessiz kalamadı. Gökbakar'a seslenen Alişan "Hayırdır" diyerek tepki gösterdi.

Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, X hesabından ünlü türkücü Alişan'ı engelledi. Durumu fark eden Alişan ise sessiz kalamadı.

ŞAHAN'DAN HESAP SORDU

Uzun bir süredir TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün program sunan Alişan, Gökbakar'ın X hesabından kendisini engellediğini görünce ekran görüntüsünü paylaşarak "Hayırdır" ifadelerini kullandı. İkilinin arasındaki sorunun ne olduğu henüz bilinmezken Şahan Gökbakar'dan da bir cevap gelmedi. İki ünlü isim arasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ALişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Şahan Gökbakar Alişan Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Ordan Burdan:

omurgasızları ben de bu şekilde engelliyorum.

Yanıtla3247
Ancinsan Toranaga:

Sende omurga varmı ki

2927
Ordan Burdan:

Ancinsan Toranaga - noldu alişan fan club üyesi misin? =)

Yanıtla215
Nazan Fidan:

alişanın yaptığı tam bir eziklik:D

Yanıtla111
dundar Bilal:

bebekler çocuklar katledilirken yakılarak öldürülürken israile tek kelime etmeyen siyonist sevicidir vicdansız ve bir nevi şeytandır

Yanıtla23
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