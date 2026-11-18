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Milli Eğitim Bakanı Tekin'in ailesinde düğün heyecanı yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Elif Tekin'in evlilik töreni dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tebriklerini iletti.

BAKAN YUSUF TEKİN'İN KIZI DÜNYAEVİNE GİRDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün ailesi açısından özel bir gün yaşandı. Bakan Tekin'in kızı Elif Tekin, 18 Kasım'da düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Bakan Tekin ailesinin evlilik heyecanına ilişkin haberle birlikte düğün törenine yönelik ilk ayrıntılar da ortaya çıktı. Törene ilişkin aktarılan bilgiler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk yer aldı. Bakan Tekin'in kızının düğününe ilişkin açıklanan ayrıntılar sınırlı olsa da Bahçeli'nin tebrik jesti, törenle ilgili öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN DÜĞÜNE ÇELENK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elif Tekin'in düğün törenine çelenk gönderdi. Bahçeli, bu jestiyle genç çifte mutluluk dileklerini iletti. MHP liderinin gönderdiği çelenk, Bakan Tekin ailesinin mutlu gününe yönelik tebrik mesajı niteliği taşıdı. MHP lideri Bahçeli'nin düğüne bizzat katılıp katılmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi