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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi. Turnuvada istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlılar, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında da iki basamak kaybetti. Türkiye, 1.556 puanla 33. sıraya geriledi.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2.004 puanla liderliğini sürdürdü. 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1.966 puanla ikinci sırada yer alırken Fransa 1.950 puanla üçüncü, İngiltere ise 1.938 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Fas, iki basamak yükselerek 1.809 puanla beşinci sıraya yerleşti.

YENİ SIRALAMA 16 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi