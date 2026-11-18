A Milli Takım'a FIFA'dan kötü haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımız, FIFA tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 33. sıraya düştü. UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan ay-yıldızlılar, FIFA sıralamasında 1.556 puanla kendisine yer buldu.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemedi. Turnuvada istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlılar, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında da iki basamak kaybetti. Türkiye, 1.556 puanla 33. sıraya geriledi.
ZİRVEDE İSPANYA VAR
FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2.004 puanla liderliğini sürdürdü. 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1.966 puanla ikinci sırada yer alırken Fransa 1.950 puanla üçüncü, İngiltere ise 1.938 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Fas, iki basamak yükselerek 1.809 puanla beşinci sıraya yerleşti.
YENİ SIRALAMA 16 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak.