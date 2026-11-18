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Avustralya'da 12 yaşındaki öğrencisini cinsel istismara maruz bırakan ve bu istismar sonucunda çocuk dünyaya getiren öğretmen hakkında karar verildi. Mahkeme, öğretmeni 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

8 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avustralya'da görülen davada, 12 yaşındaki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan öğretmenin cezası belli oldu. Öğrencisinden çocuk dünyaya getiren öğretmen, mahkeme tarafından 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi