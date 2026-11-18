12 yaşındaki öğrencisini istismar etti, yetmedi çocuk doğurdu! İşte aldığı cezaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Avustralya'da 12 yaşındaki öğrencisini istismar ederek ondan çocuk doğuran öğretmen, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Avustralya'da 12 yaşındaki öğrencisini cinsel istismara maruz bırakan ve bu istismar sonucunda çocuk dünyaya getiren öğretmen hakkında karar verildi. Mahkeme, öğretmeni 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
8 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Avustralya'da görülen davada, 12 yaşındaki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan öğretmenin cezası belli oldu. Öğrencisinden çocuk dünyaya getiren öğretmen, mahkeme tarafından 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi