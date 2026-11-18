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İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen trafik kazasının ardından yola dökülen taş ve moloz yığınları trafiği aksattı. Sürücülerin mağdur olmaması ve vatandaşların gidecekleri yerlere geç kalmaması için harekete geçen bir trafik polisi, eline aldığı kürekle yolu temizleyerek trafiğin yeniden akmasını sağladı.

MOLOZ YIĞININI TEK BAŞINA TEMİZLEDİ

Olay yerinde güvenlik önlemi alan trafik polisi, yola saçılan ve şeridi kapatan taş ve toprak parçalarını belediye ekiplerini beklemeden kürekle kenara çekti.

Kaza yapan aracın yanındaki molozları tek başına temizleyen polisin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis memurunun yolu temizlemesinin ardından bölgedeki trafik akışı kısa sürede normale döndü.