Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu’nun (APEC) liderler programı, 18 Kasım’da Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen karşılama yemeğiyle başladı. Liderlerin ana oturumu 19 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Şİ'NİN YANINDA EL SIKIŞTILAR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yaptı. Şi, Filipinler’in başkenti Manila’dan gelen ABD Başkanı Donald Trump’ı ise havalimanında karşıladı. Trump ile Putin, akşam yemeği öncesinde Şi’nin yanında el sıkıştı.

TRUMP VE Şİ’NİN GÜNDEMİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ VE ÇİPLER VAR

Basına yansıyan programa göre APEC’in ana liderler oturumu Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak. Trump ile Şi’nin saat 07.45'te çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. İkili görüşmede gümrük vergileri, ABD’nin Çin’e ileri teknoloji çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve yapay zeka rekabetinin öne çıkması bekleniyor.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME TÜRKİYE SAATİYLE 09.30'DA

Trump, Şi ve Putin’in üçlü görüşmesinin Türkiye saatiyle 09.30'da başlaması bekleniyor. Beyaz Saray, Trump’ın görüşmede nükleer silahların azaltılmasını ve İran savaşını gündeme getireceğini bildirdi. Reuters, Ukrayna savaşının da ele alınabileceğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise liderlerin küresel barış ve stratejik istikrarı ilgilendiren konuları görüşeceğini belirtti. Pekin, görüşmenin ayrıntılı gündemini henüz açıklamadı.

Şİ’DEN “ENGELLERİ AZALTIN” ÇAĞRISI, PUTİN’DEN YAPTIRIM ELEŞTİRİSİ

APEC İş Dünyası Zirvesi’nin açılışında konuşan Şi, ticaret ve yatırım engellerinin azaltılması çağrısında bulunarak Çin pazarını daha fazla açma sözü verdi. Putin ise konuşmasında Batı’nın yaptırımlarını eleştirdi.

APEC’İN GÜNDEMİNDE DİJİTAL TİCARET VE YAPAY ZEKA

ABD, Çin, Japonya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 21 üyeli APEC, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 62'sini oluşturuyor.

Zirvenin ekonomik oturumlarında gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, taşımacılık belgelerinin elektronik ortamda paylaşılması ve yapay zekanın sağlık, eğitim ve enerji gibi alanlarda kullanımı ele alınacak. Asya-Pasifik’te bir serbest ticaret alanı kurulması da forumun uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi