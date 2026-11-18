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Abd Başkanı Donald Trump, Filipinler ziyareti kapsamında ülkenin eski lideri Ferdinand Marcos’un eşi ve eski first lady Imelda Marcos ile bir araya geldi. 97 yaşındaki Marcos ile yakından ilgilenen Trump’ın “Seni seviyoruz” sözleri üzerine, eski first lady'nin ABD Başkanı’na öpücük gönderdiği anlar kameralara yansıdı.

TRUMP'A ÖPÜCÜK GÖNDERDİ

Görüşme sırasında Trump'ın kendisine yönelik sevgi dolu sözlerine karşılık veren Imelda Marcos, el hareketiyle ABD Başkanı'na öpücük gönderdi. Trump'ın da Marcos'a yakın ilgi gösterdiği anlar görüntülere yansıdı.

Ziyarette Trump’ın Marcos ailesiyle yıllara dayanan tanışıklığı da ön plana çıktı. Daha önceki temaslarında da Imelda Marcos’un sağlık durumunu sorduğu bilinen Trump ile eski first lady'nin tanışıklığı, yıllar önce New York’ta katıldıkları davetlere dayanıyor.

“DEMİR KELEBEK" IMELDA MARCOS KİMDİR?

2 Temmuz 1929 doğumlu Imelda Romualdez Marcos, 1954 yılında evlendiği eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Sr.’ın 1965-1986 yılları arasındaki iktidarı boyunca Filipinler'in first lady'si olarak görev yaptı.

Siyasi nüfuzunun yanı sıra gösterişli yaşam tarzı ve lüks tutkusuyla dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran Marcos, otoriter tavırları nedeniyle “Demir Kelebek” lakabıyla anıldı. Marcos çifti, 1986 yılında patlak veren Halkın Gücü Devrimi’nin ardından iktidarı kaybederek ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

3 BİN ÇİFT AYAKKABISI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI ŞİMDİ TERLİKLERLE

Imelda Marcos’un dünya çapında ün kazanmasının en bilinen nedenlerinden biri, geride bıraktığı devasa ayakkabı koleksiyonu oldu. Ailenin 1986’da ülkeden kaçmasının ardından başkanlık konutu Malacañang Sarayı’nda yaklaşık 3 bin çift lüks ayakkabı bulundu.

Ülkede milyonlarca insanın yoksullukla mücadele ettiği bir dönemde ortaya çıkan bu koleksiyon, iktidardaki lüks ve israfın en çarpıcı sembollerinden biri haline geldi. Ayakkabıların bir bölümü daha sonra Marikina Ayakkabı Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Marcos ise söz konusu ayakkabıların çoğunun kendisine hediye edildiğini ve bunları Filipinler’in yerli ayakkabı sektörünü tanıtmak amacıyla kullandığını savunmuştu.

Bir zamanlar 3 bin çift lüks ayakkabısıyla dünya gündemine oturan Marcos'un, son görüntülerde tekerlekli sandalyesinde basit terliklerle yer alması eski şaşaalı günleriyle tezat oluşturdu.