Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, ocak ayındaki transfer dönemi için kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni transferlere yer açmak amacıyla yabancı kontenjanında değişikliğe gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

İKİ KULÜP ARASINDA HENÜZ TEMAS YOK

BILD'in haberinde, Galatasaray ile RB Leipzig arasında Bitshiabu'nun sözleşmesinin erken sonlandırılması konusunda henüz doğrudan resmi temas kurulmadığı belirtildi. Genç futbolcunun düzenli forma giyerek tecrübe kazanmasını isteyen Alman kulübünün, oyuncunun Galatasaray'daki durumundan memnun olmadığı aktarıldı.

ALMANYA'YA DÖNERSE YENİDEN KİRALANABİLİR

Bitshiabu'nun ocak ayında RB Leipzig'e dönmesi halinde başka bir kulübe yeniden kiralanması bekleniyor. Alman basınında yer alan habere göre Leipzig yönetimi, 21 yaşındaki savunmacının gelişimini sürdürebilmesi için daha fazla süre alabileceği bir takıma gönderilmesini planlıyor.