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(BİLECİK) - Bilecik Koyunköy'de traktörüne kepçe aparatı takmaya çalışan Yaşar Öztürk, çamurluk kısmına sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Yaşar Öztürk, isimli vatandaş traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün çamurluk kısmına sıkıştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA