Serenay Sarıkaya, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, kendisine atfedilen şaşırtıcı bir evlilik açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, hakkındaki haberi görünce sessiz kalmadı ve kısa bir yanıtla durumu tiye aldı.

EVLİLİK HABERİNİ GÖRÜNCE SESSİZ KALMADI

Son dönemde dijital platformlarda yer aldığı projelerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez hakkında hazırlanan bir haber nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, Kemalpaşa'dan biriyle evlenmeyi planladığına ilişkin ifadelerin yer aldığı haberi kendi hesabında yayımlayarak mizahi bir tepki verdi. Haberde Sarıkaya'nın ilçeyi ziyaret ettiği ve burada yaşamaya karar verdiği öne sürülüyordu. Ancak oyuncunun verdiği yanıt, söz konusu ifadeleri doğrulamak yerine haberle alay ettiğini ortaya koydu.

"KEMALPAŞA'DAN BİRİYLE EVLENİP HAYATIMI BURADA SÜRDÜRMEYİ PLANLIYORUM"

Serenay Sarıkaya'nın tepki gösterdiği haberde, ünlü oyuncunun Kemalpaşa'da bir gün geçirdiği ve ilçeyi çok sevdiği anlatılıyordu. Haberde Sarıkaya'ya şu sözler atfedildi: "Kemalpaşa’dan biriyle evlenip hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum." Ünlü oyuncunun evlilik planı yaptığı izlenimini veren bu ifade, haberin en dikkat çekici bölümünü oluşturdu. Ancak Sarıkaya'nın gerçekten böyle bir açıklama yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun habere verdiği tepki de söz konusu evlilik planının gerçek bir açıklama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini gösteriyor.

SERENAY SARIKAYA'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

Kendisine atfedilen sözleri gören Serenay Sarıkaya, uzun bir açıklama yapmak yerine haberi mizahi bir yaklaşımla ele aldı. Ünlü oyuncu, habere yalnızca "İnanılmaz" notunu ekledi. Sarıkaya'nın tek kelimelik yanıtı, kendisi hakkında ortaya atılan evlilik planını tiye alması olarak yorumlandı.