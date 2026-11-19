13 yıllık bekleyişin, rekor kıran fragmanların ve uzun gecikmelerin ardından eleştirmenler yılın en büyük sorularından birine yanıtını verdi: Tüm zamanların belki de en çok beklenen oyunu olan Grand Theft Auto 6 beklentileri karşılıyor mu? İlk incelemelere göre cevap kesin bir "evet."Eleştirmen incelemelerini bir araya getiren Metacritic, oyuna 100 üzerinden 99 puan veriyor. Bu puan, 1998'den beri rekoru elinde tutan Nintendo oyunu "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ile eşit seviyede.İncelemeler büyük ölçüde, açık dünya aksiyon oyununun iddialı, çığır açıcı ve uzun bekleyişe fazlasıyla değen bir yapım olduğu konusunda hemfikir.Ancak herkes bu övgülerden memnun değil. Bazı internet forumu kullanıcıları, kendi deyişleriyle "aşırı fanboy heyecanına" itiraz ediyor.Yine de eleştirmenlerin övgü konusunda son derece cömert davrandığı konusunda şüphe yok. Oyun sitesi IGN, GTA 6'yı "eşi benzeri görülmemiş", "inanılmaz" ve "kaçırılmaması gereken" sıfatlarıyla tanımladı.Gerçekçilik 'biraz fazla' mı?Eurogamer ise beş yıldızlı incelemesinde, yapımcı Rockstar'ın grafikler, hikaye anlatımı ve dünya tasarımıyla "video oyunlarının ufkunu bir kez daha ileri taşıdığını" söyledi.İncelemeyi yazan Chris Tapsell, "Hayranlık duygusu elbette işin bir parçası ve GTA 6 gerçekten de hayranlık uyandırıcı" diye yazdı, ancak "eleştirilecek bazı küçük noktalar da var" diye ekledi.The New York Times için bu küçük noktalardan biri, oyunun gerçekçiliğinin serinin önceki oyunlarındaki eğlenceli kaos hissini azaltıp azaltmadığıydı.Eleştirmen Yussef Cole, GTA 6'nın sonuçları olan her eylem sayesinde "akılda kalan araba kazalarının ve soygunların ötesinde olgunlaştığını" söyledi."En sevdiğim anlardan bazıları, polis araçlarının peşimde olduğu sokaklarda hızla ilerlediğim anlardı" diye yazdı.

Karakterler 'kukla gibi değil'Oyunun grafikleri büyük bir merakla bekleniyordu ve şu ana kadar eleştirmenleri hayal kırıklığına uğratmadı. The Guardian, Miami'den esinlenilen oyun dünyası Leonida'yı "zaman zaman inanılması güç derecede gerçekçi" olarak tanımladı.Baş karakterler Jason ve Lucia arasındaki ilişki de eleştirmenleri etkiledi.The Guardian'dan Keza MacDonald, "İkili, sizin isteğinize göre hareket eden kuklalar gibi değil, gerçek insanlar gibi hissettiriyor" dedi ve ekledi: "Onlara kayıtsız kalmam imkansızdı."Forbes için yazan Paul Tassi ise "Video oyunlarında şimdiye kadar onların sahip olduğu ilişkiden daha iyisini gördüğümü söyleyemem" dedi.Washington Post, GTA 6'nın "çıtayı her alanda yükselttiğini" söylerken, Bloomberg'den Jason Schreier beş yıldızlı incelemesinde oyunu bir "başyapıt" olarak nitelendirdi.Schreier, "Rockstar'ın burada başardıkları karşısında hayrete düşmemek zor" diye yazdı. "Buna benzer başka hiçbir şey yok. Bu oyunu oynarken sık sık bunun nasıl var olabildiğini düşündüm."Rockstar oyunun maliyetini açıklamadı ancak bazı tahminler rakamın 1 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor.

Sektörde türünün en çok izlenen etkinliği olan The Game Awards, Salı günü 2026 adaylıklarını açıkladığında oyunculara bir ipucu vermiş oldu.Henüz yayımlanmamış olmasına rağmen GTA 6 en fazla adaylık alan yapım oldu.Oyun, yılın oyunu ve en iyi müzik de dahil olmak üzere sekiz ödüle aday gösterildi.En iyi performans kategorisinde Manni L Perez'in aday gösterilmesi, GTA 6'nın ana karakteri Lucia'yı canlandıran oyuncunun kendisi olduğu yönündeki yaygın tahminleri doğrulamış oldu. Rockstar daha önce bunu resmen doğrulamamıştı.Etkinliğin jürisi büyük ölçüde dünyanın dört bir yanındaki oyun gazetecilerinden oluşuyor ve bu kişiler inceleme yapabilmek için oyunun erken kopyalarını almıştı.Bununla birlikte bazı kişiler, yeni yayımlanmış bir oyunun nasıl bu kadar olumlu eleştiri ve ödül adaylıkları alabildiğini sorguluyor.Bazı internet forumlarında, oyun etrafındaki heyecanın kontrolden çıktığı görüşü hakim. Bir kullanıcı şöyle yazdı: "Bence herkes bu oyun hakkında konuşulmaktan bıktı. Ben artık oynamak bile istemiyorum."Ancak şu ana kadarki tablo, bunun oldukça azınlıkta kalan bir görüş olacağını gösteriyor.