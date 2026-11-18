Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Kurulu'nda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre suya her ay zam yapılması teklifi, 2027 yılında zam oranının yüzde 2'yi geçmemesi şartıyla kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oran üzerinden her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2027'den itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, kentte her ay suya otomatik olarak zam yapılmasına ve bu zammın 2027 yılında da devam etmesine tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı olarak aykırı teklifte bulunacaklarını kaydeden Türkyılmaz, teklifte aylık otomatik zam uygulamasına derhal son verilmesini istedi.

Mecliste yapılan oylamada, suya her ay yapılan zammın sona erdirilmesi aykırı teklifi reddedildi.

Söz alan DEM Parti Grup Sözcüsü Suat Karaoğlan, TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuç yüzde 2'nin altında olduğunda zammın uygulanmasını, yüzde 2'nin üzerinde bir oran çıktığında ise en fazla yüzde 2 zam yapılmasını öngören bir aykırı teklifte bulundu.

AK Parti, CHP, Yeni Parti bu aykırı teklife "evet" diyeceklerini, BBP ise "hayır" diyeceğini açıkladı.

Mecliste yapılan oylamada, TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonucun yüzde 2'yi aşması halinde, yüzde 2 zam yapılmasını öngören aykırı teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA