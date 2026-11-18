Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), taşınmaz alım satımlarında güvenli ödeme sisteminin kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bankalar ile tapu sistemi arasındaki teknik entegrasyonların tamamlanmasının ardından uygulamanın 1 Aralık 2026'da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

NAKİT PARA TAŞIMA ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKACAK

Gayrimenkul satışlarında yüksek tutarlı ödemelerin elden yapılması, alıcı ve satıcılar açısından çeşitli güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Özellikle nakit paranın taşınması sırasında yaşanabilecek hırsızlık olayları ve satış bedelinin ödenmesine ilişkin anlaşmazlıklar, yeni düzenlemenin gerekçeleri arasında yer alıyor. Güvenli ödeme sistemiyle satış bedelinin banka üzerinden aktarılması ve tapu işlemi tamamlanmadan satıcının kullanımına açılmaması amaçlanıyor. Böylece hem alıcının ödeme yapmasına rağmen taşınmazı devralamaması hem de satıcının tapuyu devretmesine rağmen parasını alamaması riskinin azaltılması hedefleniyor.

PARA, TAPU DEVRİ TAMAMLANINCA HESABA GEÇECEK

Yeni uygulamada alıcı tarafından yatırılan satış bedeli, tapu devri gerçekleşene kadar güvenli bir hesapta bloke edilecek. Alıcı ve satıcı, sistem üzerinden oluşturulan referans numarasıyla tapu işlemlerini gerçekleştirecek. Tapu müdürlüğünde mülkiyet devri tamamlandığında bloke edilen tutar satıcının banka hesabına aktarılacak. Satışın herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise para satıcıya gönderilmeyecek ve alıcıya iade edilecek. Bu yöntemle taşınmazın mülkiyetinin devri ile satış bedelinin ödenmesi birbirine bağlı hale getirilecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Planlanan uygulamaya göre alıcı ve satıcı öncelikle güvenli ödeme işlemini başlatacak. Satış bedeli, sistem kapsamında belirlenen bankadaki hesaba yatırılarak bloke edilecek. Ardından oluşturulan referans numarası kullanılarak tapu müdürlüğündeki işlemler yürütülecek. Tapu devri onaylandığında banka, bloke edilen parayı satıcının hesabına gönderecek. İşlem tamamlanamazsa satış bedeli alıcıya geri verilecek. Sistemin kullanımı karşılığında ayrıca bir hizmet bedeli alınacak. Bu ücretin satıcıya aktarılacak tutardan düşülmesi öngörülüyor.

ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ SATIŞLARINI DA KAPSAYACAK

Güvenli ödeme sistemi yalnızca bireysel alım satımlarla sınırlı kalmayacak. Şirketler ve diğer tüzel kişilerin taraf olduğu gayrimenkul işlemleri de uygulamaya dahil edilecek. Böylece konut, arsa ve diğer taşınmazların satışında ödeme işlemlerinin kayıt altına alınması, kayıt dışı para hareketlerinin azaltılması ve alıcı ile satıcı arasındaki güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

EMLAKÇILARIN GÖREVİ NE OLACAK?

Yeni sistemde satış bedelinin aktarılması ve tapu devrinin onaylanması banka ile tapu müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilecek. Emlakçılar ise alıcı ve satıcının bir araya getirilmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru aşamalarında bilgilendirme yapılması gibi konularda yardımcı olabilecek. Referans numarasının alınması ve ödeme sürecinin takip edilmesi konusunda da taraflara destek verebilecek emlakçılar, paranın bloke edilmesi veya satıcının hesabına aktarılması işlemlerini doğrudan gerçekleştirmeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi