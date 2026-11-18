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Anayasa Mahkemesi (AYM), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun fuhşun devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasına dayanak oluşturan 128'inci maddesini iptal etti. Kararda, fuhşun yasal bir çerçeveye oturtularak devlet denetiminde gerçekleştirilmesinin insan onuru ve kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkıyla bağdaşmadığı vurgulandı. Oy birliğiyle alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 128'inci maddesine ilişkin iptal kararı, 17 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, 16 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla fuhşun devlet gözetimi ve denetimi altında yürütülmesine dayanak oluşturan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Mardin 3. İdare Mahkemesi ve Danıştay Dördüncü Dairesinin başvuruları üzerine yapılan incelemede, kanunun ilgili maddesinin Anayasa'ya uygunluğu değerlendirildi.

FUHŞUN DEVLET DENETİMİNDE YAPILMASI İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMIYOR

AYM, kararında fuhşun yalnızca bireyleri değil, toplumun genelini etkileyen sosyal ve ekonomik boyutları bulunan bir olgu olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, yetişkin bireylerin kendi rızalarıyla fuhuş yapmalarının yürürlükteki Türk hukukunda suç olarak kabul edilmediğine dikkat çekti. Bununla birlikte fuhşun devlet gözetimi ve denetimi altında yapılmasının, bu faaliyeti insan onuruyla bağdaşır hale getirmediğini vurguladı.

Kararda, "Fuhşun yasal bir çerçeveye oturtularak devletin gözetimi ve denetimi altında yaptırılması kamu güvenliği ve sağlığının korunması amacına dayansa da bu durum fuhşu insan onuru ile bağdaşır hale getirmemektedir" değerlendirmesine yer verildi.

DEVLETİN ASIL GÖREVİ FUHŞA YOL AÇAN NEDENLERİ ORTADAN KALDIRMAK

AYM, devletin bu konudaki temel görevinin kişileri fuhşa yönelten yapısal nedenlerle mücadele etmek olduğunu belirtti.

Kararda, ekonomik zorluklar veya çaresizlikten yararlanılarak kişilerin bedensel bütünlüğünün metalaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, devletin etkili sosyal politikalar geliştirerek bireylere koruma sağlaması, insan onuruna uygun yaşam koşullarını güvence altına alması ve fuhşa aracılık eden kişi ve örgütlerle etkin biçimde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU'NUN 128'İNCİ MADDESİ İPTAL EDİLDİ

AYM, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 128'inci maddesinin birinci fıkrasındaki ilk cümleyi, Anayasa'nın devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen 5'inci maddesi ile kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını güvence altına alan 17'nci maddesine aykırı bularak iptal etti.

Maddenin ikinci cümlesinin de ilk cümlenin iptali nedeniyle uygulanma imkanı kalmadığına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesinin 16 Temmuz 2026 tarihinde oy birliğiyle aldığı iptal kararı, 17 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: ANKA