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İran yargısı, Tahran'da bir kadını öldürmek ve tecavüz etmek suçlarından idama mahkum edilen kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran'da cinayet ve tecavüz suçlamalarından yargılandığı mahkeme tarafından ölüm cezası verilen bir kişi, kararın Yüksek Mahkemece onaylanmasının ardından idam edildi.

Kimliği açıklanmayan söz konusu kişinin 2022 yılında kız kardeşiyle Tahran'daki Kazvin Caddesi'nde bir ev kiraladığı ve burayı evsiz, evden kaçmış ve uyuşturucu bağımlısı kadınların barındığı bir yere dönüştürdüğü bilgisi verildi.

Söz konusu evde kalan kadınların cinsel istismara maruz kaldığı, komşulardan birinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği ve incelemeler sırasında bir kadının cesediyle karşılaştığı aktarıldı.

Olayla ilgili yargı tarafından soruşturma başlatıldığı, polis ve yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmanın ardından dosyanın mahkemeye gönderildiği bildirildi.

Yargılama sonucu söz konusu kişiye cinayet ve tecavüz suçlarından idam cezası verildiği kaydedildi. Bu kişiye yardım ettiği belirtilen kız kardeşinin ise hapis cezasına çarptırıldığı ve hala cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA