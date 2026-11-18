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17 Kasım Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda NOW'da yayınlanan Anne Yarısı dizisi günün en çok izlenen yapımı olurken, AB ve ABC1 gruplarında birinciliği Star TV'nin dizisi Tuzlu Kahve aldı.

Salı gecesi Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve, NOW'da Anne Yarısı ve TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Aynı akşam TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Var Mısın Yok Musun yarışması yayınlandı; Show TV, Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümünü ekrana getirdi. Dört dizinin aynı akşam yarıştığı gecede zirve, izleyici grubuna göre iki farklı yapım arasında paylaşıldı.

TOTAL'DE ANNE YARISI BİRİNCİ

CNN Türk ve Habertürk'ün aktardığı sıralamaya göre Total'de Anne Yarısı'nı ATV'nin gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da izledi. Haysiyet dördüncü, Tuzlu Kahve beşinci sırada yer aldı. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber altıncı, Mehmed: Fetihler Sultanı yedinci oldu. İlk 10'u ATV Ana Haber, Anne Yarısı'nın özet bölümü ve Show Ana Haber tamamladı.

AB VE ABC1'DE TUZLU KAHVE ÖNDE

AB grubunda Tuzlu Kahve'nin ardından Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber ikinci, Haysiyet üçüncü oldu. Tuzlu Kahve'nin özet bölümü dördüncü sıraya girerken Mehmed: Fetihler Sultanı beşinci, Anne Yarısı altıncı sırada kaldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, MasterChef Türkiye, Esra Erol'da ve ATV Ana Haber listenin geri kalanını oluşturdu.

ABC1'de de Tuzlu Kahve ilk sırada yer aldı. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber ikinci, Anne Yarısı üçüncü, Mehmed: Fetihler Sultanı dördüncü oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert beşinci, Haysiyet altıncı sırada bulundu. Esra Erol'da, Tuzlu Kahve'nin özeti, MasterChef Türkiye ve Anne Yarısı'nın özet bölümü listeyi tamamladı.

MASTERCHEF İKİ LİSTEDE

Yarışma programları arasında MasterChef Türkiye, AB'de sekizinci ve ABC1'de dokuzuncu sıraya girerek iki listede de ilk 10'da yer aldı. Aynı akşam yayınlanan Var Mısın Yok Musun ise üç sıralamanın hiçbirinde ilk 10'a giremedi.