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MALTEPE'de taksi durağına gelen şüpheliler, içeride bulunan durak sahibi T.T.'ye silahla ateş açtı. Ağır yaralanan T.T. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ikiz plaka takıldığı belirlenen otomobil ile taksi durağına gelen şüpheliler içeride bulunan durak sahibi T.T.'yi sordu. T.T.'nin kendisini tanıtmasının ardından şüpheliler silahla ateş açtı. Saldırı sonucu vücuduna 4 kurşun isabet eden T.T. yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Saldırıda ağır yaralanan T.T. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, taksi durağı ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulundu. Ekipler, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı