İzmir'de, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" soruşturması kapsamında, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Soyer, Kaya ve Yıldırım Kuruoğulları'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Aslanoğlu ve Burak Bakır'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Ocak 2028'e ertelendi. Soyer ve Kaya'nın Gaziemir Kooperatif Davası kapsamında tutuklulukları ise sürüyor.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Duruşma Salonu'nda görülen davanın duruşmasında sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılandığı duruşmada, kooperatif faaliyetleri ve zimmet suçlamalarına ilişkin beyanlar dinlendi. Sanıklar ve avukatları, haklarındaki usulsüzlük ve zimmet iddialarını reddederek beraat talebinde bulundu.

ASLANOĞLU: İDDİANAMEYİ TEK TEK ÇÜRÜTECEĞİM

Duruşmada savunma yapan tutuklu CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, iddianameyi ve dosyadaki raporları eleştirdi. Aslanoğlu, "3 yıldır ısıtıp ısıtıp tekrar çıkarıyorlar. 500 sayfalık iddianameyi, Avukat Nilgün Hanım'ın parayla aldırdığı raporu, 3 tane rakamı toplayamayan mühendisi tek tek çürütüp tarihin tozlu raflarına atacağım" dedi.

Kooperatifin kuruluş sürecini ve yönetim kurulundan ayrılmasını anlatan Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de iddialarda bulundu. Aslanoğlu, "Bu insanlar tanıdıklarımızmış. Bugün biri bir iş kursa tabi ki tanımadığı insanları yanına almaz. Kurucu üye misiniz diye soruluyor. Kurucu üyelik bir görev değil. Para toplayamıyor, harcayamıyor. Bunlar sadece üye. Tam 1 yıl sonra CHP tarafından il başkanlığına atanınca yönetim kurulundan ayrıldım. İl başkanı olunca baskılar arttı. Ama Çevre, Şehircilik Bakanlığı buna 1 buçuk yıl direndi. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedince de düğmeye bastılar. 2023 temmuzunda matruşkanın ilk bebeği açıldı. Üst mahkemede beraat ettik. Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Önce sözleşmeleri feshetti. Sonra 'nereden çıkarıyorsunuz, etmedim' dedi. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Hanım 'müteahhitti ben belirleyeceğim, ücretleri ben belirleyeceğim siz de paşa paşa ödeyeceksiniz' dedi. 21 B ile sanki savaş çıkmış gibi apar topar ihaleye çıktılar ve 3 firmayı davet ettiler. Diğer firmalara da ihaleyi Okçuoğlu'nun alacağını söylediler. Bu ihaleyi Okçuoğlu firmasına Arzu Hanım verdi. İnşaatın yüzde 35'inin bittiğini söylemişlerdi ama bu inşaatın pencereleri takılmıştı. Bu inşaatın yüzde 55'i bitmişti. İhaleyi yapan İZBETON Genel Müdürü, Ege Şehir Müdürü ve Okçuoğlu firmasının sahibini tutuklandı" ifadelerini kullandı.

KAYA: İDDİANAMENİN TUTARLI YANI YOK

Tutuklu sanıklardan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da savunmasında iddianamenin somut delillere dayanmadığını öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, aynı eylemler nedeniyle birden fazla dosyada yargılandığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Kaya şu ifadeleri kullandı:

"523 sayfalık iddianamenin sadece 14 sayfası iddianame geresi ek. İddianame şişirilmiş. Benimle ve diğer sanıklarla ilgili hukuka aykırı demiş. Hangi hukuka, hangi kanuna aykırı yok. Delil, dayanak yok 11 aydır tutukluyum. Savcılık hiçbirşeyim ispatlamadığı için biz ispatı bizim sırtımıza bıraktı. Somut delil, illiyet bağı yok. Hiç somut delil olmamasına rağmen yargılanıyoruz. 24. Ağır cezada mağdurlar dinlendi. Bir tanesi bile aleyhime cümle kuramadı. Dosyaya onlarca uzman görüşü girdi. 30 bilirkişi rapor yazmayı kabul etmedi. Kabul eden bilirkişi ise aleyhime tek cümle yazamadı. Menfaat elde etmediğim açıktır. Bilirkişi raporunda yoksullara ödenen kira yardımı zarar olarak dosyaya girdi. Ana dosyadan tahliye olacağımız anlaşılınca yeni bir soruşturma başlatıldı, operasyon yapıldı. Ana dosyadan tahliye edileceğimiz anlaşılınca yavru dosya oluşturuldu. Zimmete yardım gibi tamamen uydurma bir suç oluşturuldu. Matruşka bebekleri gibi dosyalar çıktı. Dosyanızda bana üst sınırdan ceza verseniz, indirim uygulamasanız bile alacağım ceza 6 yıl. Ben ise bu davadan 11 aydır tutukluyum. Bu dosya ana davanın birebir aynısıdır. Dosyalarda tek fark mahkeme heyetidir. Savcı aynı eylemlerle iddianame düzenledi ve bu hukuka aykırı bir durum. Düzenlenen bu iddianame de endişeler çerçevesinde hareket edildiğini ortaya koydu. İddianamenin tutarlı yanı yoktur.

İZBETON'un kooperatiflere iş vermesinin önünde hukuki engel yoktur. Ortada bir engel varsa savcılık açıklama zorunda. Somut delil konmadan afaki biçimce, 'hukuka aykırı' denilerek suçlandık. Denetim raporunda da dayanak yok. Denetim raporunu yazanlar genel kurula katılan kişilerden oluşuyor. Orada bize onay verenler bizi kusurlu bularak aleyhimize denetim raporu verdiler. Ne bu dosyada ne başka bir dosyada aleyhime bir durum mevzuat anlamında söz konusu değildir. Delil karartma durumum yok. İZBETON genel müdürü değilim. Belediye bile artık CHP'li değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

SAVCILIK TAHLİYE İSTEDİ, MAHKEME KARARINI VERDİ

Sanıkların ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından savcılık, ara karara esas mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerini talep etti. Şenol Aslanoğlu, Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları'nın ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Savcılık mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve Yıldırım Kuruoğulları'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Burak Bakır'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 13 Ocak 2028'e erteledi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki zimmet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Aralık 2025'te aralarında Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakimliğe sevk edilen Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan 523 sayfalık iddianame, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Soyer ve Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında "zimmete yardım" suçundan 6'şar yıla kadar, Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında ise "zimmet" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: ANKA