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Show TV'nin yeni dizisi Cevher'in ilk tanıtımı yayınlandı. Elçin Sangu ile Ertan Saban'ın başrolleri paylaştığı dizi, polis karakolunda temizlik yaparken bir cinayet soruşturmasının yönünü değiştiren üç çocuklu bir annenin hikâyesini anlatacak.

KARAKOLDA KİMSENİN GÖRMEDİĞİNİ GÖRÜYOR

Fabrika Yapım imzalı dizide Elçin Sangu, üstün zekâsıyla hayatın zorluklarına göğüs geren Cevher karakterine hayat veriyor. Karakolda temizlik görevlisi olarak çalışan Cevher, polislerin gözünden kaçan ayrıntıları fark ediyor ve bu sayede bir cinayet dosyasında kilit rol oynuyor. Cevher'in yolu, Ertan Saban'ın canlandırdığı başarılı komiser Mert ile kesişiyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda Cevher, üç çocuğunu da yanına alarak olay yerine geliyor ve Komiser Mert ile birlikte incelemeye katılıyor. Birbirine hiç benzemeyen iki karakterin karşılaşması, dizinin mizah, gizem ve duyguyu bir arada sunacağının ipuçlarını veriyor.

FRANSIZ DİZİSİNİN TÜRK UYARLAMASI

Cevher, Fransa'da büyük ilgi gören ve ABD'de High Potential adıyla yeniden çekilen High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması. Dizinin yapımcılığını Öner Arslanel üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Dondurmam Gaymak filmiyle tanınan Yüksel Aksu oturuyor. Senaryoyu Burcu Yılmaz yazıyor, kreatif yapımcılığı Salih Fahlioğulları yürütüyor.

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Elçin Sangu, bu kez polisiye ile komediyi birleştiren bir yapımla seyirci karşısına çıkacak.

KADRODA HASİBE EREN DE VAR

Dizinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın yanı sıra Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor. Cevher için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı; kanal dizinin yakında ekrana geleceğini duyurdu.