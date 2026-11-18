MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ekonomi konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. tv100'den Başak Şengül'ün sorularını yanıtlayan MHP lideri, Türkiye'deki yoksulluk, gelir dağılımı ve orta sınıfın yaşadığı sorunları değerlendirirken ekonomik refahın artırılması için geliştirdikleri yaklaşımı anlattı.

"YOKSULLUK DERİN EŞİTSİZLİKLERE NEDEN OLUYOR"

Türkiye'nin son 20 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, buna rağmen ekonomik sorunların toplumun geniş kesimlerini etkilediğini ifade etti. MHP lideri, yoksulluğun yalnızca maddi bir sorun olmadığını, toplumdaki güven ve aidiyet duygusunu da zayıflattığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Devlet ve millet olarak son yirmi yılda elde edilen birçok kazanım olmasına rağmen bugün yaşanılan ekonomik kırılma, çeşitli değişkenlerden kaynaklı yoksulluk söz konusudur. Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bu yoksulluk derin eşitsizliklere neden olmakta, toplumsal anlamda ciddi bir kaygı ortamı oluşturmaktadır. Milletin bu kaygı durumu içinde bulunduğu geleneğe aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve derin mutsuzluk ortaya çıkarmaktadır."

"ORTA SINIF KENDİSİNİ TÜKENMİŞ HİSSETMEKTE"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomik değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklardan biri de orta sınıfın durumu oldu. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Genel olarak toplumsal bakıldığında yeniden dağıtım ekonomik modelinden kaynaklı sorunlar vardır ve bundan orta sınıf ciddi düzeyde etkilenmektedir. Derin eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin neden olduğu bir ortamın oluştuğu düşüncesi, fırsat eşitsizliği, ekonomik durgunluğun nedeni olmaktadır. Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte, sermayenin çok dar bir grubun elinde toplandığına inanmaktadır. Toplumun gelecek adına hayal kurma, beklenti içinde olma duygusunun kaybı ile orta sınıfın erimesi paralel bir gerçekliktir."

ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR VE DAR GELİRLİ İÇİN MECLİS VURGUSU

MHP lideri, ekonomik sorunların çözümünde partisinin TBMM'deki sandalye sayısının artırılması gerektiğini savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik şartların ve geçim sıkıntısının insanımızı nasıl zorladığını çok iyi görüyoruz. Pazardaki ve mutfaktaki darlığı da en derinden hissediyoruz. İşte tam da bu yüzden diyoruz ki: Yasamada MHP. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar güçlü, ne kadar sayıca fazla olursak; asgari ücretlinin, memurun, dar gelirlinin hakkını koruyacak kanunlar o kadar hızlı ve tavizsiz geçecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasının devamında refah payının artırılması gerektiğini vurguladı: "Bütçe planlamalarında halkın refah payının artırılması, vergi adaletinin sağlanması ve esnafımızın sırtındaki yüklerin hafifletilmesi Milliyetçi Hareket Partisinin yüksek Meclis gücüyle mümkündür. Yürütme makamı devleti yönlendirirken, MHP Meclis'te halkın cüzdanının, alın terinin ve emeğinin hamisi olacaktır."

EKONOMİK REFAH İÇİN "YAĞMUR STRATEJİSİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yapısal sorunlarının aşılması ve kalıcı refahın sağlanması amacıyla "Yağmur Stratejisi" adını verdikleri yaklaşımı geliştirdiklerini açıkladı. MHP lideri, stratejinin temel amacını şu sözlerle anlattı: "Küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde, ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla “Yağmur Stratejisi”ni geliştirdik. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek, Rahman’a atfen rahmetle sembolleşmiştir."

YOLSUZLUK VE FON SKANDALLARINA DA DEĞİNDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomik sorunların yanı sıra yolsuzlukların toplumdaki güven duygusunu zayıflattığını da savundu. Yolsuzluğu ekonomik, etik, politik ve hukuki boyutları bulunan bir sorun olarak tanımlayan MHP lideri, şu ifadeleri kullandı: "Fon skandalı, Ahbap olayı, belediyelerde yapılan yolsuzluklar, siyaset ekseninde cereyan eden birçok olay vb. güven kaybını beraberinde getirmekte, siyaset kurumuna güveni aşındırmaktadır."

"YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP"

Ekonomik sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerini siyasi hedefleriyle birleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın devamına destek verdi. MHP lideri, partisinin Meclis'te daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Yürütmede Erdoğan, Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de Cumhur İttifakı, Dünyada Türk Asrı Olmalıdır."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi