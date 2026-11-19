Giresun Yağlıdere'de otomobil koyun sürüsüne çarptı, 20'ye yakın küçükbaş telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde tünel çıkışında seyreden bir otomobil, yayladan dönen koyun sürüsünün arasına daldı. Umutbükü köyü yakınlarında meydana gelen kazada aracın altında kalan 20'ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken sürücü ve çevredeki vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20'ye yakın küçükbaş hayvan telef oldu.
OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNÜN ARASINA DALDI
Kaza, akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesine bağlı Umutbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, tünel çıkışında yayladan dönüş yolunda bulunan koyun sürüsüne çarptı. Sürünün arasına dalan otomobil, koyunları altına alarak güçlükle durabildi. Kazada sürücü ve vatandaşlar arasında yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı 20'ye yakın küçükbaş hayvan telef oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.