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Oyuncu Murat Serezli, Özcan Deniz’in yeni filmi “Son Yemek”in galasında kendisine yöneltilen “Biriyle son yemeği yiyecek olsaydınız kim olurdu?” sorusuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanıtını verdi.

Özcan Deniz’in yazıp yönettiği “Son Yemek” filminin galası, sinema ve televizyon dünyasından isimleri bir araya getirdi. Galaya katılan oyuncu Murat Serezli’ye filmin isminden yola çıkılarak dikkat çeken bir soru yöneltildi.

“ATATÜRK” YANITINI VERDİ

Serezli’ye, “Biriyle son yemeği yiyecek olsaydınız kim olurdu?” diye soruldu. Ünlü oyuncu, son yemeğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile paylaşmak istediğini söyledi. Serezli, "Tartışmasız bir şekilde son yemeğimi Atatürk ile yemek isterim" dedi.

Serezli’nin yanıtı, galanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Özcan Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı “Son Yemek”, 19 Kasım’dan itibaren izleyiciyle buluşacak.

Çeyrek asra yayılan bir aşk hikâyesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Tilbe Saran, Ceyda Düvenci ve Gonca Vuslateri de yer alıyor.