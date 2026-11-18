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Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda milyonlarca kırmızı yengeç, yıllık üreme göçü için ormanlardan okyanusa doğru harekete geçti. Yolları, sahilleri ve geçiş güzergahlarını kaplayan yengeçler adada adeta kırmızı bir nehir oluşturdu. Göç nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılırken, ada sakinleri de yengeçleri ezmemek için günlük alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı.

100 MİLYONA YAKIN YENGEÇ HAREKETE GEÇTİ

Avustralya'nın kuzeybatısında, Perth kentinin yaklaşık 2 bin 600 kilometre açığında bulunan Christmas Adası, her yıl gerçekleşen sıra dışı doğa olaylarından birine ev sahipliği yapıyor.

ABC News'in haberine göre, adada yaşayan yaklaşık 100 milyon kırmızı yengecin büyük bölümü yağışlı mevsimin başlamasıyla birlikte ormanların iç kesimlerinden sahillere doğru göç ediyor.

Yengeçlerin üremek ve yumurtalarını denize bırakmak amacıyla gerçekleştirdiği yolculuk, adanın yollarını ve ormanlık alanlarını kırmızıya boyuyor.

YOLLAR KAPATILDI, SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Milyonlarca yengecin aynı anda hareket etmesi, ada sakinlerinin günlük yaşamını da etkiliyor. Göç güzergahındaki bazı yollar araç trafiğine kapatılırken, belirli güzergahlarda geçiş saatleri sınırlandırılıyor.

Yengeçlerin araçların altında ezilmesini önlemek amacıyla özel geçiş köprüleri ve bariyerler inşa edildi. Ada sakinleri ise yollara çıkan yengeçleri korumak için tırmıklarla araçların önündeki hayvanları güvenli alanlara yönlendiriyor.

Christmas Adası'nda yaşayan Grace Orr-Young, sürücülerin hızlarını düşürerek yengeçlerin üzerinden geçmemeye çalıştığını anlattı.

GÖÇÜN ZAMANINI YAĞMUR VE AY BELİRLİYOR

Kırmızı yengeçlerin göçü, yağışlı mevsimin ilk kuvvetli yağmurlarıyla başlıyor. Ancak yolculuğun ne zaman tamamlanacağını ayın evreleri ve denizdeki gelgit hareketleri belirliyor.

Dişi yengeçler, ayın son dördün evresinde, çekilen yüksek gelgit sırasında ve gün doğmadan önce yumurtalarını denize bırakıyor. Bu nedenle milyonlarca yengeç, üreme zamanına yetişebilmek için yolculuklarını belirli bir takvime göre gerçekleştiriyor.

Her dişi yengecin yaklaşık 100 bin yumurta taşıyabildiği belirtiliyor. Yumurtalar denize bırakıldıktan sonra larvalar denizde gelişimlerini sürdürüyor.

BİLİM İNSANLARI GÖÇÜN SIRRINI ARAŞTIRIYOR

Bu yılki göçü izlemek üzere Christmas Adası'na giden İsveç'teki Lund Üniversitesi araştırmacıları Profesör Marie Dacke ve Profesör Eric Warrant, yengeçlerin yönlerini nasıl bulduklarını araştırıyor.

Dacke, gördüğü manzarayı “Ormanın içinden akan kırmızı bir nehir gibi” sözleriyle tanımladı.

Warrant ise yengeçlerin yön bulmak için bir tür pusula kullandığını düşündüklerini belirtti. Güneş, Dünya'nın manyetik alanı veya polarize ışığın bu yolculukta etkili olabileceğini ifade etti. Ancak yengeçlerin göç rotalarını nasıl belirlediği henüz kesin olarak açıklanabilmiş değil.

GÖÇ CANLI YAYINLA İZLENEBİLİYOR

Parks Australia, bu yıl ilk kez doğa tutkunlarının milyonlarca yengecin göçünü internet üzerinden takip edebilmesi için canlı yayınlar düzenledi.

Özel olarak inşa edilen yengeç köprüsünden gerçekleştirilen yayınlar sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki izleyiciler bu sıra dışı doğa olayını takip edebiliyor.