Konya'da 5 metre yükseklikten menfez önüne uçan otomobilde 3 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'da 5 metre yükseklikten menfez önüne uçan otomobilde sürücü Ahmet Buğra Söyler ile arkadaşları Abdullah Öztaş ve Ali Osman Altunbay yaşamını yitirdi. Kazanın Konya'dan Akşehir'e dönerken yaşandığı belirlenirken, cenazelerin Akşehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.
AKŞEHİR'E DÖNÜYORLARMIŞ
Konya'da, 5 metre yükseklikten menfezin önüne uçan otomobilde yaşamını yitiren, kuaförlük yapan sürücü Ahmet Buğra Söyler (21) ve arkadaşları Abdullah Öztaş (26) ile Ali Osman Altunbay'ın (25), Konya'dan Akşehir'e dönerken kaza geçirdikleri belirlendi. Cenazelerin, memleketleri Akşehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı