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AKŞEHİR'E DÖNÜYORLARMIŞ

Konya'da, 5 metre yükseklikten menfezin önüne uçan otomobilde yaşamını yitiren, kuaförlük yapan sürücü Ahmet Buğra Söyler (21) ve arkadaşları Abdullah Öztaş (26) ile Ali Osman Altunbay'ın (25), Konya'dan Akşehir'e dönerken kaza geçirdikleri belirlendi. Cenazelerin, memleketleri Akşehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı