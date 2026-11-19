PİLOT Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik kapsamında, pilot lisansı için başvuru yapacak adayların, 'göçmen kaçaklığı ve insan ticareti', 'cinsel dokunulmazlığa karşı' suçlar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Pilot Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; pilot lisansı için müracaatlarda lisansın türüne uygun olarak geçerli sağlık sertifikası sahibi olması gerekecek. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile hüküm giymemiş olma şartı aranacak.

BU SUÇLARDAN HÜKÜM GİYEN LİSANS ALAMAYACAK

Suçlardan affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluktan, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, örgüt, kasten öldürme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, müstehcenlik, fuhuş, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçlarından, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten, hüküm giymemiş olması gerekecek. Ayrıca pilot lisansı almak isteyen adaylara ayrıca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı