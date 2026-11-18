Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray, RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmaları nedeniyle Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün aldığı kararın ardından yaklaşık 44 bin kombine sahibinin karşılaşmayı nasıl takip edeceği merak konusu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun 17 bin 300 kişilik kapasitesi, tüm kombine sahiplerinin tribünde yer almasını mümkün kılmıyor.

EN GÜÇLÜ SEÇENEK PARA İADESİ

Galatasaray yönetimi, stadyum değişikliğinin ardından kombine sahiplerinin yaşayabileceği mağduriyeti gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların üzerinde durduğu en güçlü seçeneğin, kombine sahiplerine para iadesi yapılması olduğu öğrenildi. Ancak para iadesinin kapsamı ve uygulanma şekli konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

17 BİN BİLET İÇİN ÖNCELİK GÜNDEMDE

Yönetimin değerlendirdiği bir diğer seçenek ise satışa çıkarılacak 17 bin bilette kombine sahiplerine öncelik tanınması. Böylece sınırlı sayıdaki koltuk için öncelikli bilet satın alma hakkının kombine sahiplerine verilmesi planlanıyor. Galatasaray yönetiminin para iadesi ve bilet satışına ilişkin nihai kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

ASIL HEDEF ASTON VILLA MAÇI

Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasını farklı bir stadyuma alma kararının arkasında, 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa mücadelesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ın zeminini kritik karşılaşmaya yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un da Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmasını desteklediği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK: ZEMİN ASTON VILLA MAÇINA HAZIR OLACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta yürütülen zemin çalışmalarını yakından takip ediyor. Stadyumda incelemelerde bulunan ve zeminin iyileştirilmesi için uzman firmalarla görüşmeler gerçekleştiren Özbek, Aston Villa karşılaşması öncesinde sorunun çözüleceğini söyledi. Özbek, "Zemin Aston Villa mücadelesine hazır olacak. Riski Aston Villa maçı öncesinde minimuma indirmek için böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi