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“Fon soruşturması” kapsamında ifade veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

6 SAAT İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı, akşama doğru İstanbul Adliyesi'ne geldi. Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BABASI "ZERRE KUŞKUM YOK" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlunun adının soruşturmada geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mustafa Yazıcı'nın ticari faaliyetlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu savunmuştu.

Oğlunun işlemlerine ilişkin "Zerre kuşkum yok" diyen Yazıcı, iddiaların bütün yönleriyle araştırılmasının ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının temel hedefleri olduğunu vurgulamıştı. Hayati Yazıcı, açıklamasında "Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır." ifadelerini de kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi