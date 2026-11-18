Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak itiraf: Soyunma odama girip dudaklarıma yapıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la ilk yakınlaşmalarını anlatırken yaptığı samimi itirafla şaşırttı. Atacan'ın soyunma odasına girerek kendisini öptüğünü söyleyen ünlü oyuncu, "O öpüşmeden duyduğum hazzı size burada anlatamam" dedi.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile ilk yakınlaşmalarını anlattı. Atacan'ın kendisini soyunma odasında öptüğünü söyleyen Altuğ, o an eşinin kendisi için doğru insan olduğunu anladığını belirtti.
"SOYUNMA ODAMA DALIP DUDAKLARIMA YAPIŞTI"
İlk öpüşmelerini anlatan Pınar Altuğ, "Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan. O öpüşmeden duyduğum hazzı size burada anlatamam." ifadelerini kullandı.