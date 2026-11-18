Bodrum'da kaçak göçmen operasyonunda kayıp çocuk alarmı! 3 yaşındaki kız için ormanlık alanda arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kissebükü Koyu'nda yurt dışına kaçış hazırlığındaki 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gruptaki bir kadının 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu söylemesi üzerine jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü ekipler sarp ve makilik arazide termal dron desteğiyle arama başlattı. Taramalarda saklanan başka göçmenler de yakalandı.
- Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkiinde deniz yoluyla yasadışı geçiş hazırlığındaki 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
- Yakalanan göçmenlerden bir kadın, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu bildirdi; bölgede jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü ekiplerin katıldığı kara ve deniz arama kurtarma çalışması başlatıldı.
- Termal dronlu hava taramalarında arazide gruplar halinde saklanan başka kaçak göçmenler de tespit edilerek yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına kaçış hazırlığındaki 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Grup içerisinde bir kadının, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu söylemesi üzerine karada ve denizde geniş katılımlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
KOYDA YAKALANDILAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 11.50'de Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkiinde deniz yoluyla yasadışı geçiş hazırlığında olan bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Ekiplerce 17 kaçak göçmen yakalandı.
ANNE, KIZININ KAYIP OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Yakalanan göçmenlerden bir kadının, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler seferber oldu. Bölgeye Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sarp ve makilik arazide iz süren ekipler, çalışmalara termal dron desteğiyle devam etti.
TERMAL DRON SAKLANANLARI DA BULDU
Öte yandan, havadan yapılan termal dronlu taramalar sırasında, arazide gruplar halinde saklandığı belirlenen başka kaçak göçmenler de tespit edilip, yakalandı.
Ekiplerin kayıp olduğu belirtilen kız çocuğunu bulmak için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.