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Gaziosmanpaşa'da 8. kattaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren doktor Pelin Pınar'a ait son kamera kayıtlarına ulaşıldı. İkamet ettiği apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Pınar'ın evine sevgilisi Nebi Ö. eşliğinde giriş yaptığı ve birlikte asansöre bindikleri anlar yer aldı.

8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8’inci kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pelin Pınar'ın yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evine gelen Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. ile beraber apartmana girdiği ve asansöre bindiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı