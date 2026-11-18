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(KONYA) - Ticaret Bakanlığı, Konya'da faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimde, menüde satışa sunulan hamburgerin gramaj bilgisinin bulunmadığını tespit ederek işletmeye idari yaptırım uyguladı. Bakanlık, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında işletmeden savunma istendiğini ve mali bilgilerini içeren belgeleri 7 gün içerisinde sunmasının talep edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması amacıyla yürütülen denetimler kapsamında Konya'daki bir restorana idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, işletmenin fiziki menüsünde yer alan hamburger ürününün gramaj bilgisinin belirtilmediği tespit edildi.

HAMBURGERİN GRAMAJ BİLGİSİ MENÜDE YER ALMADI

Bakanlığın açıklamasına göre, hamburgerin gramaj bilgisinin menüde bulunmaması nedeniyle işletmeye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca tespit edilen hususlarla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında işletmeden savunma istendi.

İŞLETMEYE BELGELERİNİ SUNMASI İÇİN 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

İşletmeden yıllık ciro, çalışan sayısı, ürün satış miktarları ve hasılat bilgilerini içeren belgeleri yasal süre olan 7 gün içerisinde sunması talep edildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA