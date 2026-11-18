Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'da Kadir Ağa'yı canlandıran Sermiyan Midyat, karakterini iktidar tutkusu yüksek, çevresindeki herkesi kontrolü altında tutmak isteyen bir adam olarak tanımladı. Oyuncu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada bu projeyi seçmesinde hikâyenin belirleyici olduğunu söyledi.

KADIN KAHRAMANIN HİKÂYESİ ETKİLEDİ

Midyat, senaryoyu okuduğunda etkilendiğini anlatarak "Karakuyu okuduğumda etkilendiğim bir hikâye. Uzun zaman sonra bir şeyi tercih etmemde önemli etken oldu. Güçlü bir hikâye ve yine bir kadın kahramanın öyküsü olması beni etkiledi" dedi.

Sinemada Hükümet Kadın ve Hititya Madafaka gibi komedi filmleriyle, sahnede ise tek kişilik gösterileriyle tanınan Midyat, bu kez dram ağırlıklı bir yapımda sert bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merkezinde, geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın, yıllar sonra kalan bir miras yüzünden doğup büyüdüğü topraklara dönüşü yer alıyor. Ferda'yı Özge Törer canlandırıyor, başroldeki diğer isim ise Onur Tuna.

HERKESİ KONTROLÜ ALTINDA TUTMAK İSTİYOR

Midyat, Kadir Ağa'yı şu sözlerle tarif etti: "Çok fazla iktidar tutkusu olan, her şeyi elinin altında tutmak isteyen bir adam. Kendi çevresini küçümseyen, hep şehirli, büyük adam olmak isteyen, oraya özenen ve o uğurda vicdansızlıklar da yapabilen, güç hastalığına yakalanmış bir adam. Herkes onun emri altında, herkes onun kontrolünde olsun istiyor."

ÇEKİMLERE KISA BİR MOLA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Tokat'ta süren çekimlerde dizinin üçüncü bölümü tamamlanmak üzere. Yeterli bölüm stoğuna ulaşan ekip 19 Kasım'da İstanbul'a dönecek; takvimde bir değişiklik olmazsa aralık ayının başında yeniden Tokat'a giderek çekimleri sürdürecek.

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun üstleniyor, senaryosunu Deniz Akçay yazıyor. Kadroda Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu ve Elçin Atamgüç gibi isimler de yer alıyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan Karakuyu'nun aralık ayında perşembe akşamları ekrana gelmesi bekleniyor.